Frana sul lago di Como, masso sfonda la parete di una Chiesa

COMO, 02 NOV - Le forti piogge cadute oggi pomeriggio sul territorio della provincia di Como hanno provocato il distacco di un fronte franoso sopra il Comune di Brienno, sulla sponda orientale del ramo occidentale del lago. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza di due massi delle dimensioni di circa 25 metri cubi ciascuno, staccatasi da un costone sovrastante l'abitato; uno dei due massi si è arrestato in prossimità del cimitero del paese, mentre il secondo ha sfondato una parete della piccola chiesa situata più a valle. Nella chiesetta i vigili del fuoco hanno recuperato diversi beni di valore, affidandoli al parroco e a personale dell'amministrazione locale. L'area, a rischio crollo, è stata messa in sicurezza, l'accesso precluso al transito pedonale.