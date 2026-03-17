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Frana strada nel Messinese, in paese non possono arrivare mezzi di soccorso

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MOTTA CAMASTRA, 17 MAR - A Motta Camastra, nel Messinese, è crollato un tratto della Strada provinciale 6 che conduce all'ingresso del centro abitato. Il muro di contenimento ha ceduto trascinandosi dietro un pezzo di strada, che è impraticabile. L'unico collegamento al momento percorribile per entrare o uscire dal paese è una strada comunale sulla quale non possono passare i mezzi pesanti e neppure quelli di soccorso. Il sindaco Carmelo Blancato, su Facebook, ha postato una foto della frana con la scritta: 'avviso importante, interruzione stradale strada provinciale 6 per crollo muro sottostante, chiusa alla viabilità. Sono già operativo in contatto con la protezione civile".

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