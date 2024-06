Frana Quincinetto, chiuse corsie su A5 per nuova allerta

AOSTA, 10 GIU - A causa dell'allerta 2 scattata per il movimento della frana in località Chiappetti di Quincinetto (provocata dalle forti piogge delle ultime ore) sono state chiuse una corsia di marcia e la corsia di emergenza sull'autostrada A5 in direzione Torino. Resta aperta una sola corsia. Il provvedimento riguarda il tratto tra il km 55+400 e il km 54+100. In caso di allerta 3 è prevista la chiusura del tratto autostradale tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto.