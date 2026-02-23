Giornale di Brescia
Frana Niscemi: primi 78 contributi casa per zona rossa, 800 euro a sfollati

NISCEMI, 23 FEB - Oggi, dopo il lavoro svolto dal Comune di Niscemi e grazie alle somme accreditate dal Dipartimento regionale della Protezione civile siciliana, saranno pagati i primi 78 contributi di circa 800 euro per famiglia, dopo la frana che ha reso inaccessibili centinaia di abitazioni ricomprese nella zona rossa. Lo rende noto il capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, che parla di "tempo record assoluto in Italia di erogazione dei contributi agli sfollati in meno di un mese".

Frana NiscemiNISCEMI

