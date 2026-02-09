Frana Niscemi, crolla la croce simbolo della resistenza

NISCEMI, 09 FEB - La croce, nel quartiere "Sante Croci" a Niscemi (Caltanissetta), è crollata lungo il fronte di frana. Era diventata, in queste settimane di emergenza dopo la frana che ha sconvolto il paese un simbolo di resistenza. Il sindaco Massimiliano Conti ha confermato che la croce è crollata, finendo nel vuoto. Era stata apposta nel ricordo della chiesa colpita dalla frana del 1997. "Purtroppo pochi minuti fa è caduta ….. questo appesantisce ancora di più il nostro già triste cuore" dice il sindaco.