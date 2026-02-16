Frana Niscemi: audizioni persone informate sui fatti in procura a Gela

GELA, 16 FEB - I pm della procura di Gela, da questa mattina, hanno iniziato le audizioni di persone informate sui fatti, in merito all'inchiesta avviata sulla frana di Niscemi (Caltanissetta). Il procuratore capo Salvatore Vella e i pm del cosiddetto "pool frana" acquisiranno elementi ulteriori, attraverso questa attività. Chi viene ascoltato in questa fase, nel prosieguo del procedimento potrebbe essere chiamato a testimoniare, nell'eventuale dibattimento. La scorsa settimana, Vella e il "pool frana", insieme ai tre consulenti tecnici nominati e agli agenti di polizia, hanno condotto sopralluoghi e rilievi nelle aree del fronte frana e nella zona rossa di Niscemi.