Frana in provincia di Sondrio, isolate piccole frazioni

- LANZADA (SONDRIO), 11 NOV - Una frana questa mattina in provincia di Sondrio ha ostruito con diversi massi di grosse dimensioni, fra cui un monolite, la strada che conduce a Campo Franscia nel territorio di Lanzada, nella località Tornadri, in Valmalenco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra della sede centrale di Sondrio, i volontari del distaccamento di Chiesa in Valmalenco e un funzionario tecnico. In supporto alle operazioni è stato attivato anche l'elicottero Drago del reparto volo di Malpensa (Varese) e sono in arrivo i Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per il sorvolo e il monitoraggio dell'area interessata. Già da venerdì scorso, 8 novembre, la circolazione sulla strada era stata vietata per anomalie rilevate dai sensori installati per il monitoraggio del versante. Tutte le frazioni a monte del punto di frana risultano attualmente isolate.

