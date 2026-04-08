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Frana in Molise, variazioni o cancellazioni per 37 treni a lunga percorrenza

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PESCARA, 08 APR - Sono 37, al momento, i treni Alta velocità e Intercity interessati dalla sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea adriatica, tra Termoli e Montenero di Bisaccia, a causa del riattivarsi del movimento franoso nella zona di Petacciato, in Molise, che ha comportato anche la chiusura dell'autostrada A14 e che sta spaccando la dorsale adriatica. In particolare, in base ai dati pubblicati sul portale Infomobilità di Trenitalia, sono 30 i treni con variazioni di percorso (18 Frecciarossa e 12 Intercity-Intercity Notte) e sette quelli cancellati (2 Frecciarossa e 5 Intercity-Intercity Notte). Per quanto riguarda le variazioni, si tratta di cambi di origine, termine o di deviazioni sul percorso alternativo via Caserta e Roma. Disagi anche per 20 treni regionali, che hanno subito soppressioni parziali nella tratta Vasto-Termoli e Termoli-Vasto. "Trenitalia, tenuto conto delle importanti ripercussioni sul servizio - si legge - invita tutti i viaggiatori a consultare la pagina Infomobilità su www.trenitalia.com e sull'App prima di recarsi in stazione".

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