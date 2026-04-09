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Frana in Molise, riaperto tratto dell'autostrada A14

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PESCARA, 09 APR - Riaperti, sull'autostrada A14, poco prima delle 12:15, i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara, precedentemente chiusi a causa del riattivarsi del movimento franoso di Petacciato, in Molise. Lo rende noto Aspi, sottolineando che da ieri "oltre 100 persone e 40 mezzi di Autostrade per l'Italia sono stati impegnati, anche nella notte, nelle attività di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata nord". La riapertura al traffico è stata possibile grazie all'installazione di una corsia in deviazione lungo la carreggiata nord, dove la circolazione è garantita sia verso Pescara che verso Bari con una corsia per senso di marcia.

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