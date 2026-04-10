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Frana in Molise, riaperta la linea ferroviaria adriatica

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PESCARA, 10 APR - Riaperta dalle 6 di questa mattina la linea ferroviaria adriatica, che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia in seguito alla frana di Petacciato, in Molise. La circolazione, spiega Trenitalia sul proprio sito, "è in graduale ripresa, dopo l'intervento dei tecnici di Rfi". Nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea - fa sapere Trenitalia - "il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni".

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