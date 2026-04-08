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Frana in Molise: navigatori in tilt, sindaci in strada a 'dirigere' il traffico

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GUGLIONESI, 08 APR - Navigatori in tilt, strade congestionate e file chilometriche a ingolfare i borghi dell'entroterra molisano. Per questo a 'dirigere' il traffico sono scesi in strada, già da ieri, i sindaci di quattro comuni alle prese con gli automobilisti che cercavano strade alternative al caos sull'A14 chiusa per la frana di Petacciato. L'iniziativa spontanea è partita dai primi cittadini di Guglionesi, Palata, Montecilfone e Mafalda, paesi in provincia di Campobasso completamente congestionati da auto e tir in cerca di un'alternativa. "Ci siamo trovati sommersi dal traffico con i navigatori che indirizzavano tutti verso di noi - spiega all'ANSA il sindaco di Guglionesi, Bartolomeo Antonacci -. Così abbiamo deciso di creare una sorta di rete tra i Comuni per dare indicazioni agli automobilisti che si erano persi". In mancanza di una segnaletica adeguata, i 'volenterosi' primi cittadini si sono adoperati anche per creare cartelli 'fai da te' appesi negli incroci e lungo le strade principali. "Con un po' di inventiva e con l'opera di ufficio tecnico e volontari sopperiamo alla carenza di segnaletica", il commento del sindaco Antonacci.

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