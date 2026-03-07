Frana di Niscemi, tornato a volare il drone che monitora il fronte

NISCEMI, 07 MAR - A Niscemi è ritornato a volare il drone di un gruppo di professionisti, che fin dall'inizio dell'emergenza frana è stato messo a disposizione per monitorare l'intero fronte ceduto. Questa mattina, sono state registrate nuove immagini della città sospesa. E' l'intera fascia sul ciglio della frana (la cosiddetta zona nera), con abitazioni ancora in bilico e altre che non ci sono più, perché finite nel vuoto. Le immagini riprese dal drone rendono ancor di più l'idea di quello che è stato causato dalla frana. Adesso, ha fermato il proprio moto, stando ai dati tecnici forniti dagli esperti dell'Università di Firenze e che hanno indotto le autorità di Protezione civile, la struttura commissariale e il sindaco Massimiliano Conti a ridurre la zona rossa da 150 metri a 100 metri, con i relativi rientri dei residenti.