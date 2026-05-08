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Fox News, 'nuovi attacchi Usa contro petroliere iraniane a Hormuz'

WASHINGTON, 08 MAG - Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro petroliere vicino al blocco dell'Iran. Lo riporta Fox News, secondo cui le forze americane hanno condotto ulteriori operazioni aeree nell'area, colpendo diverse petroliere vuote che tentavano di forzare il blocco contro l'Iran lungo lo Stretto di Hormuz.

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