Fosse Ardeatine, Mattarella rende omaggio alle vittime dell'eccidio

ROMA, 24 MAR - Dopo l'applauso all'ingresso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito dal picchetto d'onore, il capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro per l'ottantaduesimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Ad accompagnare Mattarella, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i vertici delle forze armate e il presidente dell'Associazione italiane famiglie dei martiri italiani, Francesco Albertelli. Sono state poi nominate le 335 vittime della strage nazista. Alla cerimonia al Mausoleo delle Fosse Ardeatine hanno partecipato anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Il presidente Mattarella, unitamente alle autorità che lo hanno accolto all'arrivo, si è poi recato all'interno del Sacrario Ardeatino, dove ha reso omaggio alle vittime dell'eccidio. Mattarella ha poi firmato l'Albo d'Onore del Sacrario.