Forze Gb abbattono droni sui cieli di Giordania e Iraq

LONDRA, 03 MAR - I jet britannici della Raf hanno abbattuto droni nei cieli della Giordania, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa del Regno Unito. I velivoli sono stati supportati da un aereo cisterna Voyager. Inoltre, un'unità anti-drone britannica ha "neutralizzato" altri droni nello spazio aereo iracheno nell'ambito di quella che il premier Keir Starmer ha definito come l'azione difensiva di Londra a sostegno degli alleati nel mirino della reazione dell'Iran.