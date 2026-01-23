Forze armate ucraine, 'Kiev sotto attacco dei droni russi'

ROMA, 24 GEN - "La Russia ha nuovamente bombardato Kiev in questi minuti con un primo drone. Anche altre città sono sotto attacco". Lo ha riferito Rbc-Ucraina, citando l'Aeronautica militare. "Alle 1.03 ora locale l'Aeronautica militare ucraina ha avvisato gli abitanti della capitale dell'avvicinamento dei primi droni a Kiev" ed è stato consigliato ai residenti di rimanere in casa.