Forze armate russe abbattono un drone sui cieli di Mosca

ROMA, 16 DIC - Il sistema di difesa aerea del Ministero della Difesa della Federazione Russa ha abbattuto un drone che volava su Mosca. Lo ha comunicato - come riporta l'agenzia Tass - il sindaco della capitale Sergei Sobyanin. "La difesa aerea del Ministero della Difesa ha abbattuto un drone che volava su Mosca. Sul luogo della caduta dei detriti stanno lavorando gli specialisti dei servizi di emergenza", ha scritto il sindaco su un'applicazione di messaggistica.