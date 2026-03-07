Forza Nuova a Mestre contro la moschea targata Fratelli d'Italia

VENEZIA, 07 MAR - Forza Nuova ha tenuto ieri sera un presidio a Mestre (Venezia) contro la costruzione di una moschea, definendola "targata Fratelli d'Italia" perché uno dei suoi promotori, l'esponente della comunità bengalese Prince Howlader, fa anche parte del coordinamento locale di Fratelli d'Italia. La manifestazione, con fumogeni e uno striscione, si è tenuta a poca distanza davanti a una chiesa ortodossa, a poca distanza dall'ex segheria dove dovrebbe sorgere il luogo di culto e ricreativo, per evitare contatti diretti tra la comunità bengalese - che sta sistemando la zona, degradata da decenni - e gli esponenti del movimento. Ma poi è comunque sorto un battibecco tra le parti, testimoniato da un video dello stesso Howlader. "Pensi di stare qua tranquillo?", gli si è rivolto un esponente di Fn. "Io sono italiano come te", gli ha risposto Howlader. Che, alla replica sul colore della pelle, ha rincarato la dose: "A differenza tua io ho giurato sulla Costituzione. Studia la Costituzione".