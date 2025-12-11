Giornale di Brescia
Forza Italia, solidarietà a Bernini per le contestazioni ad Atreju

ROMA, 11 DIC - "Esprimo tutta la mia solidarietà al ministro Anna Maria Bernini per le contestazioni ricevute oggi ad Atreju. È inaccettabile che un momento di confronto pubblico venga trasformato ancora una volta da una minoranza in un'occasione di protesta assolutamente strumentale. Come al solito, chi non ha argomenti urla, inveisce, insulta. Il ministro ha dimostrato equilibrio e disponibilità, scegliendo di dialogare direttamente con i ragazzi. Forza Italia è al fianco del ministro Bernini: la invitiamo a proseguire con determinazione nel lavoro che sta portando avanti per costruire un'università moderna e all'altezza delle sfide". Lo dichiara in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

