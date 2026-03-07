Forza Italia propone all'Union Valdotaine un accordo per le politiche 2027

AOSTA, 07 MAR - Forza Italia ha offerto all'Union Valdotaine di estendere l'attuale accordo politico per il governo della Valle d'Aosta anche alle prossime elezioni politiche del 2027 e alle successive elezioni europee. La proposta è stata ufficializzata oggi dal vice segretario e presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio durante l'evento Azzurri in Vetta, in corso a Saint-Vincent, cui ha partecipato anche il governatore valdostano, l'unionista Renzo Testolin. "Nel 2027 ci sono consultazioni politiche importanti, - ha detto Cirio - Forza Italia ha già saputo dimostrare con altre aree politiche o altri movimenti autonomisti la possibilità di costruire dei rapporti, lo abbiamo fatto lo rifaremo e abbiamo intenzione anche di continuare a farlo, quindi la proposta è di estendere, se voi vorrete, la nostra collaborazione, anche a livello nazionale e a livello europeo".