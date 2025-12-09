'Fortunata di Dio', al teatro l'opera dedicata alla mistica Natuzza Evolo

ROMA, 09 DIC - La vita della mistica calabrese Natuzza Evolo diventa un'opera teatrale che debutterà a fine Maggio. 'Fortunata di Dio' ripercorre la vita di quella che tutti conoscono come mamma Natuzza, nata a Paravati di Mileto (VV) il 23 agosto 1924 e morta l'1 novembre del 2009, proprio nel giorno della Festa di Tutti i Santi. Dopo l'apertura della causa di beatificazione, con il nulla osta della Congregazione delle Cause dei Santi, è stata riconosciuta nel 2019 Serva di Dio. Sarà l'attrice di origine calabrese Annalisa Insardà ad interpretarla in quest'opera prodotta dalla Show Net srl, scritta dal regista e sceneggiatore Andrea Ortis, già regista, coautore e attore in Opere moderne come La Divina Commedia Opera Musical, Van Gogh Cafè, Frida, Il Vajont di tutti, dallo stesso produttore Ruggero Pegna, autore del libro "Miracolo d'Amore", storia della sua leucemia dedicato proprio a Natuzza Evolo, e dal compositore Francesco Perri, autore delle musiche originali e già autore dell'Opera su San Francesco di Paola (premiato al Winter Film Awards di New York per la Migliore Colonna Sonora con "The Guardian of The Ice", ecc.). "L'Opera - affermano gli autori - nasce dalla volontà di portare in scena una figura di grande devozione popolare, un simbolo di spiritualità e fede, a cui sono legate importanti opere religiose, come il grande Santuario Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime voluto dalla mistica e realizzato dalla sua Fondazione a Paravati di Mileto, la Villa della Gioia per malati e anziani annessa al complesso religioso e i cosiddetti Cenacoli di Natuzza sparsi in tutto il mondo". La piece teatrale, che racconterà la vita di Natuzza attraverso tre binari narrativi, debutterà il il 23 e 24 maggio 2026 e, nelle intenzioni del produttore Ruggero Pegna, toccherà innanzitutto i Teatri di Cosenza, Vibo, Catanzaro e Reggio Calabria. Già nel 2006, Pegna aveva organizzato "La Notte degli Angeli", un grande concerto nella spianata della Fondazione, alla presenza della mistica, trasmesso in tutto il mondo da Rai International. Tutte le informazioni sulla nuova opera, con date e biglietti i cui utili andranno in beneficenza alla Fondazione, saranno rese note nei prossimi giorni.