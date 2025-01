Forte vento su Bologna, tre aerei dirottati

BOLOGNA, 28 GEN - Forti raffiche di vento a Bologna e tre aerei in arrivo all'aeroporto Marconi sono stati dirottati. Si tratta di un Emirates da Dubai, atterrato a Malpensa che sarà fatto ripartire per Bologna quando le condizioni lo consentiranno, un Ryanair da Cagliari e un Pegasus da Istanbul. Il vento ha provocato anche disagi in città con rami e parti di cantieri in centro storico che sono finiti in strada, creando problemi a pedoni, ciclisti e automobilisti. Si segnalano anche auto con parabrezza danneggiato da oggetti volati.