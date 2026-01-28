Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Forte vento e mare mosso, collegamenti difficili per Ischia e Procida

AA

ISCHIA, 28 GEN - Collegamenti marittimi molto difficili oggi per Ischia e Procida ad causa delle avverse condizioni meteo. Il forte vento di libeccio ed il mare molto mosso hanno causato sino ad ora la cancellazione di quasi tutte le corse programmate per le due isole dei mezzi veloci, sia da Molo Beverello che da Pozzuoli. Da inizio giornata sono state effettuate alcune corse delle navi traghetto ma ora molte altre risultano cancellate; garantito al momento solo qualche collegamento da e per Pozzuoli. Le previsioni meteorologiche indicano inoltre un ulteriore peggioramento per il pomeriggio delle condizioni del mare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ISCHIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario