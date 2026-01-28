Forte vento e mare mosso, collegamenti difficili per Ischia e Procida
ISCHIA, 28 GEN - Collegamenti marittimi molto difficili oggi per Ischia e Procida ad causa delle avverse condizioni meteo. Il forte vento di libeccio ed il mare molto mosso hanno causato sino ad ora la cancellazione di quasi tutte le corse programmate per le due isole dei mezzi veloci, sia da Molo Beverello che da Pozzuoli. Da inizio giornata sono state effettuate alcune corse delle navi traghetto ma ora molte altre risultano cancellate; garantito al momento solo qualche collegamento da e per Pozzuoli. Le previsioni meteorologiche indicano inoltre un ulteriore peggioramento per il pomeriggio delle condizioni del mare.
