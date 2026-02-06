Giornale di Brescia
Forte vento a Matera, danneggiata una scultura nel centro storico

MATERA, 06 FEB - Il forte vento che ha interessato Matera nelle ultime ore ha danneggiato una delle opere dell'artista Andrea Roggi, installata in via Duomo, nel centro storico della città dei Sassi. L'opera faceva parte del percorso espositivo realizzato dall'associazione culturale Parco della Creatività, in collaborazione con la Galleria Opera Arte e Arti, allestito nel centro cittadino, dove l'artista toscano ha portato le sue sculture in bronzo ispirate al rapporto tra uomo e natura. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. Sul posto si attende l'intervento dei tecnici per la messa in sicurezza dell'area e per verificare eventuali danni all'opera.

MATERA

