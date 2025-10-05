Forte vento a Capri, urto tra due navi ma senza conseguenze
AA
CAPRI, 05 OTT - Una collisione di lieve entità si è verificata stamane tra un traghetto e un aliscafo nel porto di Capri, a causa del forte vento che sferza il golfo di Napoli. Durante la manovra di avvicinamento alla banchina la motonave Isola di Vulcano ha deviato a causa di un colpo di vento ed ha avuto un contatto con l'aliscafo Sirius della Snav, che era ormeggiato. Non ci sono state conseguenze sui passeggeri né per le due unità, pronte a riprendere regolarmente il servizio in mare.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti