Forte temporale sulla Romagna, grandine e strade allagate

BOLOGNA, 24 AGO - Un potente e improvviso temporale con vento e grandine si è abbattuto prima dell'alba, dalle 4.30, sulla costa romagnola, prima sulla zona di Ravenna e Cervia e poi con particolare violenza sulla provincia di Rimini, provocando allagamenti. Sono caduti alberi e le strade in alcune zone si sono trasformate in fiumi, con disagi alla circolazione. Si sta cercando di capire se ci sono stati danni più gravi.