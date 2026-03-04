Forte scossa di terremoto, avvertita a Catania e provincia

Giornale di Brescia
CATANIA, 04 MAR - Forte scossa di terremoto poco dopo le 7.05 a Catania. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche in diversi paesi etnei e anche ad Augusta (Siracusa). Magnitudo provvisoria secondo le stime dell'Ingv è tra 4,1 e 4,6. Una localizzazione automatica dell'Ingv, in fase di ulteriore verifica, stima invece che il terremoto sia stato di magnitudo 4.5 e fissa l'ipocentro del sisma sull'Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3.8 chilometri. L'evento oltre che nel Catanese, è stato avvertito anche nel Messinese e nel Siracusano. Non si hanno notizie di danni a cose o persone.

