Forte pioggia a Carrara, soccorsa una famiglia, scuole chiuse

Disagi ed allagamenti in localita' Barba di Quarrata (Pistoia), 30 Luglio 2014. ANSA/ LUCA CASTELLANI
CARRARA (MASSA CARRARA), 21 OTT - Scuole chiuse stamani a Carrara e Massa per l'ondata di maltempo che ha colpito la provincia. La pioggia intensa ha interessato in particolare Carrara: lungo la via Aurelia, in località Fossone, una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale è stata salvata dai vigili del fuoco impegnati dall'alba per soccorsi legati alla forte pioggia. E' scattato anche l'alert per il rischio esondazione del Carrione, torrente che attraversa Carrara, allarme al momento rientrato: ora ha smesso di piove. Segnalati altri allagamenti e anche alberi caduti. Come deciso dalla sindaca di Carrara Serena Arrighi che stamani ha chiuso tutte le scuole, anche il sindaco di Massa Francesco Persiani ha sospeso le lezioni: "La forte perturbazione che ha colpito nelle prime ore della mattina Carrara - ha scritto stamani su Fb -, adesso si sta spostando su Massa, e ha riacquistato forza caricandosi sul mare. Si raccomanda massima attenzione negli spostamenti. E' da considerarsi sospesa sin d'ora l'attività didattica".

