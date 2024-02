Forte pericolo valanghe in Veneto dopo le abbondanti nevicate

BELLUNO, 27 FEB - Tante neve fresca sulle montagne del Veneto, specie in alta quota, e conseguente crescita del rischio valanghe, stimato per oggi e anche domani nel grado 4 (forte) su una scala massima di 5. Lo indica il sito dell'agenzia ambientale Arpav, sulla base di una previsione di nuovi accumuli di 10-20 centimetri sulle Dolomiti, alle quote di 2.000 metri. Gli ambiti a maggior rischio sono le vie di comuniocazione e le aree sciisitiche. Sulla regione non fa comunque particolarmente freddo, e le nuove nevicate potrebbero verificarsi dai 1.600 metri in su. Nei comprensori sciistici più alto, come a Ra Valles, sulle Tofane di Cortina, la neve al suolo raggiunge quasi i 2 metri. Forte rischio di valanghe, grado 4, anche sulle Prealpi, (Altopiano di Asiago e Lessinia), dove nelle prossime ore sono previste a quote alte nuove precipitazioni nevose, con accumuli tra i 25 e 60 centimetri.