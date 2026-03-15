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Forte nevicata nel Varesotto, incidenti stradali e piante cadute

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VARESE, 15 MAR - Una forte nevicata nel Varesotto nella notte ha creato disagi alla viabilità e ad alcuni paesi con numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per incidenti stradali e allagamenti di alcuni edifici. In particolare Brinzio, Castello Cabiaglio e la Valganna sono state le zone più colpite dalla perturbazione che ha portato pioggia in tutta la provincia e neve nelle valli del Nord. Dalle ore 20 di ieri alle ore 6 di questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato 38 interventi per rimuovere piante cadute sulle strade, frane, auto in panne o colpite da alberi caduti al loro passaggio, con diverse squadre giunte in supporto anche dalle province limitrofe di Milano, Monza-Brianza e Lecco. A causa delle fitte nevicate Anas ha chiuso temporaneamente al traffico la strada statale 233 dal km 55 al km 62 a Induno Olona. "Il traffico - spiega Anas in una nota - viene deviato come da indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento".

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