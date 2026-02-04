Giornale di Brescia
Forte mareggiata a Porto Recanati, allagate alcune strutture

PORTO RECANATI, 04 FEB - Una forte mareggiata sta bersagliando da alcune ore la zona di Scossicci a Porto Recanati (Macerata): la forza delle onde ha abbattuto barriere di protezione predisposte con sacchi pieni di sabbia e l'acqua è penetrata in strutture vicine alla spiaggia, allagandole e causando danni a pertinenze, pavimentazioni in legno e marmo, fogne. Si sono verificate interruzioni della fornitura di energia elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, per monitorare la situazione che al momento sarebbe sotto controllo nonostante i danni e disagi provocati dalla mareggiata che ha lambito anche la strada oltre alle pertinenze di edifici.

