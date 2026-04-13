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Italia e Estero

Formazione e competenze, accordo fra Università di Torino e Etf

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- TORINO, 13 APR - Università di Torino e Fondazione europea per la formazione hanno siglato un accordo di partenariato che ha l'obiettivo di fare del capoluogo piemontese un laboratorio europeo delle competenze attraverso progetti di ricerca e studio, scambio di buone pratiche, tirocinio e mentoring. Un lavoro di collaborazione e rete che vuole rispondere alle mutate esigenze di formazione offrendo più opportunità internazionali agli studenti.  "C'è qualcosa di particolarmente significativo nel fatto che questo accordo nasca qui - dice la rettrice di UniTo Cristina Prandi -: è il risultato della storia dell'Università di Torino e di Etf nel nostro territorio e nasce in un momento cruciale in cui siamo tutti chiamati a rivedere i nostri percorsi di formazione e le competenze necessarie per le sfide future dell'Europa. Condividiamo questo tipo di missione - aggiunge -, investire nelle competenze e nel capitale umano che significa investire in democrazia, competitività e coesione e sociale. E questa dichiarazione d'intenti consolida il ruolo dell'ateneo nei rapporti con l'Ue e le sue agenzie su temi oggi cruciali". Per la direttrice di Etf, Pilvi Torsti, "sviluppare partenariati per identificare, estendere e valorizzare le competenze di giovani e adulti significa rendere la formazione una leva decisiva per costruire società più giuste e competitive".

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