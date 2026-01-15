Ford sospende il dipendente che aveva contestato Trump

WASHINGTON, 14 GEN - La Ford Motor ha sospeso T.J. Sabula, il dipendente che ha contestato Donald Trump definendolo un "protettore di pedofili" durante la sua visita martedi' a uno stabilimento di Dearborn. Il presidente gli aveva risposto mostrandogli il dito medio. Intanto su due pagine di GoFundMe a favore dell'impiegato sospeso sono stati raccolti quasi 800 mila dollari.