Fonti, Zelensky per oggi non è atteso a Davos

ROMA, 20 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "Non arriverà oggi" al Forum economico mondiale, dove la delegazione ucraina aveva pubblicizzato un discorso al pubblico di Davos alle 14,30. Lo riferiscono fonti diplomatiche secondo cui la decisione di non recarsi al Forum, dove è presente una folta delegazione statunitense con il presidente Usa Donald Trump oltre ai vertici della Nato e dell'Unione europea, sarebbe legata ai bombardamenti in corso in Ucraina.

ROMA

