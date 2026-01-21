Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fonti, von der Leyen diretta a Bruxelles, non farà rientro a Davos

AA

ROMA, 21 GEN - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, contrariamente a quanto ventilato nei giorni scorsi, dopo il suo intervento alla Plenaria a Strasburgo sta rientrando a Bruxelles e non tornerà a Davos, dove Donald Trump atterrerà nelle prossime ore. Lo si apprende da fonti Ue che spiegano come von der Leyen, a Bruxelles, preparerà il vertice straordinario dei 27 in programma domani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario