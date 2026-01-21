Fonti, von der Leyen diretta a Bruxelles, non farà rientro a Davos
AA
ROMA, 21 GEN - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, contrariamente a quanto ventilato nei giorni scorsi, dopo il suo intervento alla Plenaria a Strasburgo sta rientrando a Bruxelles e non tornerà a Davos, dove Donald Trump atterrerà nelle prossime ore. Lo si apprende da fonti Ue che spiegano come von der Leyen, a Bruxelles, preparerà il vertice straordinario dei 27 in programma domani.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti