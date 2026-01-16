Fonti Ue, 'voto contrario dell'Eurocamera sul Mercosur fermerebbe iter di ratifica'

BRUXELLES, 16 GEN - "Non esiste una regola ferrea su cosa succede quando il Parlamento europeo vota contro. Ciò che è chiaro è che il processo di ratifica si fermerebbe e che ci dovrà essere una valutazione politica nell'Ue sul motivo per cui la ratifica è fallita. Si può dire che questo fermerebbe il processo di ratifica dell'accordo in modo piuttosto fondamentale". Lo chiariscono fonti europee alla vigilia della firma dell'accordo commerciale dell'Ue con il blocco sudamericano del Mercosur comprendente Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay.