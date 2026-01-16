Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fonti Ue, 'voto contrario dell'Eurocamera sul Mercosur fermerebbe iter di ratifica'

AA

BRUXELLES, 16 GEN - "Non esiste una regola ferrea su cosa succede quando il Parlamento europeo vota contro. Ciò che è chiaro è che il processo di ratifica si fermerebbe e che ci dovrà essere una valutazione politica nell'Ue sul motivo per cui la ratifica è fallita. Si può dire che questo fermerebbe il processo di ratifica dell'accordo in modo piuttosto fondamentale". Lo chiariscono fonti europee alla vigilia della firma dell'accordo commerciale dell'Ue con il blocco sudamericano del Mercosur comprendente Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario