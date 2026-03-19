Fonti Ue, 'scontro al summit sul prestito a Kiev, fumata nera'

BRUXELLES, 19 MAR - Nel corso del Consiglio Europeo - a quanto si apprende - c'è stato un lungo dibattito (90 minuti) fra i leader sul blocco dell'Ungheria al prestito da 90 miliardi per l'Ucraina. Viktor Orban ha preso "brevemente" la parola, in cui ha ribadito la sua posizione che giudica "legalmente solida". Il presidente Antonio Costa ha giudicato il suo comportamento come "inaccettabile" - sostenuto in questo dalla "maggior parte" dei leader - e "contrario" al principio della leale cooperazione previsto dai trattati. Orban, e lo slovacco Robert Fico, non hanno dato però "alcun cenno di apertura".