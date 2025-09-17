Giornale di Brescia
Fonti Ue, proposta colpisce 37% del commercio con Israele

epa12384466 EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas addresses a press conference following the weekly college meeting of the European Commission in Brussels, Belgium, 17 September 2025. The European Commission presented a new strategic EU-India Agenda and a package of sanctions on Israel in response to the Israeli operations in Gaza. EPA/OLIVIER HOSLET
BRUXELLES, 17 SET - La proposta della Commissione mira a sospendere una parte - "la più significativa" - del trattato commerciale preferenziale tra l'Ue e Israele, che equivale al 37% del volume totale. Il resto, spiega un alto funzionario europeo, è regolato dai patti presi nel quadro del WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio) e non è soggetto alle misure. In termini pratici, si tratta di circa 227 milioni di euro all'anno, che ora saranno soggetti a dazi maggiorati e quindi applicati agli importatori europei (in tutto nel 2024 l'Ue ha importato beni da Israele per un valore totale di 16 miliardi di euro). Il grosso riguarderà i prodotti agricoli.

