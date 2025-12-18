Giornale di Brescia
Fonti Ue, 'progressi concreti' con il Belgio sugli asset russi

BRUXELLES, 18 DIC - Sul prestito di riparazione all'Ucraina basato sugli asset russi immobilizzati si registrano "progressi concreti" nei negoziati tecnici che si stanno svolgendo a margine del Consiglio europeo, tra la Commissione europea e il Belgio. L'obiettivo resta quello di concordare con i belgi un meccanismo di garanzie solido. E' quanto spiegano fonti europee, precisando che si sta rielaborando il testo delle conclusioni del summit sul tema da portare ai leader. Il confronto tra i 27 sul prestito di Riparazione comunque non è ancora iniziato. Al momento non si discute di piani alternativi.

