Fonti Ue, 'possibile debito comune per Kiev senza unanimità'

BRUXELLES, 17 DIC - La presidente della Bce Christine Lagarde avrebbe detto che, se si è usata la procedura di emergenza (articolo 122) per immobilizzare gli asset russi, allora sarebbe possibile procedere nello stesso modo anche nell'emissione del debito comune, per il quale serve l'unanimità e c'è il veto di Budapest. Lo ha detto una fonte Ue alla vigilia del vertice.

Argomenti
BRUXELLES

