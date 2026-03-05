Giornale di Brescia
Fonti Ue, 'la preoccupazione ora sono le cellule dormienti iraniane'

BRUXELLES, 05 MAR - Nel corso del Consiglio Affari Interni i 27 ministri si sono concentrati sulla crisi in Medio Oriente e le possibili ricadute per l'Europa, sia dal punto di vista delle ondate migratorie che della sicurezza, in particolare per gli attacchi terroristici. A tal proposito, la preoccupazione principale sta nelle "cellule dormienti iraniane" che ora potrebbero essere attivate. La Commissione ha dunque messo sul tavolo la sua proposta - presentata la scorsa settimana - per la lotta al terrorismo, imprimendo ai 27 il necessario "senso d'urgenza". Così come la messa a terra del nuovo sistema d'ingresso elettronico alle frontiere.

BRUXELLES

