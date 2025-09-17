Fonti Ue, import armi da Israele non coperto da sanzioni

BRUXELLES, 17 SET - Il settore delle armi non sarà toccato dalla proposta della Commissione Europea sulla sospensione del trattamento preferenziale delle misure commerciali fra Ue e Israele poiché non rientra nelle specificità dell'accordo di associazione ma è anzi coperto dal quadro generale del Wto. Lo precisa un alto funzionario Ue illustrando i dettagli della proposta dell'esecutivo blustellato, sottolineando che gli armamenti beneficiano spesso della "clausola di confidenzialità" per cui non è dato sapere con certezza quanto pesi sull'interscambio generale tra Ue e Israele.