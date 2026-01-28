Fonti Ue, 'domani nessuna decisione attesa su pasdaran come terroristi'

BRUXELLES, 28 GEN - La discussione sulla possibilità di designare le Guardie delle rivoluzione iraniane come organizzazione terroristica "è in corso: ci sono Paesi Ue favorevoli, altri che hanno riserve e altri contrari", la constatazione è che "non c'è consenso" e "si tratta di una questione altamente sensibile e politica". Lo indica un alto diplomatico europeo, chiarendo che, come previsto, su questo punto "non sono attese decisioni" domani alla riunione dei ministri degli Esteri. La decisione richiederebbe l'unanimità. Saranno invece annunciate "altre sanzioni" nei confronti di Teheran, colpendo anche i pasdaran, per la violazione dei diritti umani.