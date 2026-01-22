Fonti Ue, 'dobbiamo accelerare sulla nostra autonomia strategica'

BRUXELLES, 22 GEN - "Tutti concordano che è rilevante avere una discussione sulle relazioni transatlantiche, anche dopo gli sviluppi di ieri sera" sulla Groenlandia. Lo sottolineano fonti Ue in vista del vertice dei 27 informale di questa sera. "Si discuterà di cosa c'è da fare per stabilizzare queste relazioni", spiegano le fonti, ricordando come il contesto "sarà più positivo" rispetto a 24 ore fa. "E' importante aver visto che dopo le minacce i Paesi Ue si siano coordinati rapidamente, in modo tranquillo ma fermo: l'altra lezione è che l'Ue deve accelerare sulla sua autonomia strategica", sottolineano le fonti.