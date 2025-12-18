Fonti Ue, debito congiunto per Kiev ancora al vaglio dei 27

ROMA, 18 DIC - La Commissione Europea, nel corso delle interlocuzioni con il Belgio e altri Paesi, sta esplorando due opzioni - a quanto si apprende - per finanziare il sostegno all'Ucraina. Da una parte i negoziati si concentrano sulle garanzie richieste dal Belgio per dare il suo assenso al meccanismo dei prestiti di riparazione e, dall'altra parte, esplorare soluzioni per il cosiddetto piano B, ovvero il prestito con debito comune. In particolare, si vaglia l'ipotesi che si usi l'unanimità per dare il via allo strumento, anche se poi a partecipare non sarebbero tutti e 27 i Paesi membri.