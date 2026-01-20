Fonti, 'partecipazione al Board of Peace tra i temi del vertice Ue'

BRUXELLES, 20 GEN - Come rispondere a Donald Trump in seguito agli inviti a partecipare al 'Board of Peace' sarà tra i temi discussi al Consiglio Europeo straordinario di giovedì. Lo fanno sapere all'ANSA fonti europee. L'invito all'Unione Europea - a quanto si apprende - è stato effettuato alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen.