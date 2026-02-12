Fonti P. Chigi, 'Sanchez non ha sollevato questione mancato invito'

BRUXELLES, 12 FEB - Il Presidente del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno avuto modo di confrontarsi a margine dell'incontro informale dei Leader Ue. Nel corso del colloquio - spiegano fonti di Palazzo Chigi - Sánchez non ha sollevato alcuna questione in merito al mancato invito alla riunione di coordinamento svoltosi nella mattinata prima dell'avvio dei lavori al Castello di Alden Biesen.