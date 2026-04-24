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Fonti P. Chigi, ieri notte colloquio Meloni-Merz a margine del vertice

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NICOSIA, 24 APR - Ieri notte, a margine della cena di lavoro dei leader Ue, la premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi spiegando che vi è stato tra i due uno scambio di vedute sui principali dossier europei e sui temi di comune interesse.

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