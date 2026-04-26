Fonti, ministro della Difesa del Mali ucciso in attacco dei ribelli

ROMA, 26 APR - Il ministro della Difesa nella giunta militare al potere in Mali, Sadio Camara, è stato ucciso in un attacco contro la sua residenza di Bamako avvenuto ieri, anche se la conferma della sua morte è arrivata oggi: è quanto riferito da una fonte ufficiale e da fonti della sua famiglia. Tra ieri e oggi sono stati riportati combattimenti tra ribelli tuareg, sostenuti da jihadisti affiliati ad Al-Qaeda, e l'esercito, appoggiato da mercenari russi.