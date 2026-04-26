Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fonti, ministro della Difesa del Mali ucciso in attacco dei ribelli

AA

ROMA, 26 APR - Il ministro della Difesa nella giunta militare al potere in Mali, Sadio Camara, è stato ucciso in un attacco contro la sua residenza di Bamako avvenuto ieri, anche se la conferma della sua morte è arrivata oggi: è quanto riferito da una fonte ufficiale e da fonti della sua famiglia. Tra ieri e oggi sono stati riportati combattimenti tra ribelli tuareg, sostenuti da jihadisti affiliati ad Al-Qaeda, e l'esercito, appoggiato da mercenari russi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario