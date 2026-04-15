Fonti Mef, Giorgetti mai sottratto a richieste di audizione del Parlamento

ROMA, 15 APR - "Rispetto alle richieste emerse nel dibattito politico in commissione Vigilanza Rai, si precisa che il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti non si è mai sottratto alle richieste di audizione da parte del Parlamento, quando pervenute". Lo fanno sapere fonti del Mef. "Per quanto riguarda il Media Freedom Act si ricorda che è stata già valutata l'attuale normativa per la parte di competenza Mef e allo Stato non sono emersi profili di contrasto con il regolamento", precisano.