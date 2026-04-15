Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fonti Mef, Giorgetti mai sottratto a richieste di audizione del Parlamento

AA

ROMA, 15 APR - "Rispetto alle richieste emerse nel dibattito politico in commissione Vigilanza Rai, si precisa che il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti non si è mai sottratto alle richieste di audizione da parte del Parlamento, quando pervenute". Lo fanno sapere fonti del Mef. "Per quanto riguarda il Media Freedom Act si ricorda che è stata già valutata l'attuale normativa per la parte di competenza Mef e allo Stato non sono emersi profili di contrasto con il regolamento", precisano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario